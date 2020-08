RETSEPT ⟩ Värskendav kodune sidruni-ingveri jäätee

Keeda liiter vett ning vala see kuumakindlasse anumasse, lisa 4 musta tee kotikest. Lisa ühe sidruni riivitud koor, supilusikatäis riivitud ingverit ning kaks mündioksakest. Sega kogu jook läbi. Kui sa ei soovi liiga tugevat ingverimaitset, siis kasuta riivitud ingveri asemel ingveriviile.

Kui tee on leige, lisa mesi ning ühe sidruni mahl. Eemalda teekotikesed. Sega ning maitse. Soovi korral lisa mett. Kurna tee läbi söela, et eemaldada sidrunikoor ning ingveritükikesed. Pane külmkappi, kuniks tee on jahtunud. Serveeri sidruniviilu, mündioksakese ning jääkuubikutega.