Näitleja Geena Davis avaldas, milline kurikuulus takistus tema karjäärile kõva põmaka pani: ma olin täiesti šokeeritud!

Nagu paljudel teistel naissoost näitlejatel, oli ka praeguseks 64-aastasel Davisel pärast 40-aastaseks saamist raske tööd leida. «Kui minu vanuse ette tekkis number neli, siis kukkusin kaljult alla,» tunnistas filmi «Thelma ja Louise» staar väljaandele The Guardian.

Davis mäletab päevi enne neljakümneseks saamist. Ta ei olnud oma näitlejakarjääri pärast üleliia murelik, sest Meryl Streep, Jessica Lange ja Sally Field tegid endiselt suurepäraseid naisekeskseid filme. Kuna ka Davisele oli eelnevalt antud mitmeid kõnekaid rolle, siis uskus ta, et asjad liiguvad aja möödudes naiste jaoks vaid paremuse suunas.

Davise sõnul oli ta pisut üllatunud, et tema ja teiste naisnäitlejate töö ei toonud kaasa muutusi, mida ta filmitööstuses näha lootis. «Kõik ütlesid: «Nüüd tuleb meil nii palju filme, mille peaosas on naised!» Ja ma olin nagu: «Lõpuks ometi! Mina olen osa suurest muutusest!» meenutas Davis. «Viis aastat läks mööda ja... Ma olin täiesti šokeeritud, et midagi polnud juhtunud,» lisas näitlejanna.