Selle nädala metsikud kosmilised energiad teenivad enim just neid tähemärke

Jõu, elujõu ja võitluse planeet Marss tormab praegu läbi tulemärgi Jäära, mille valitseja ta ka on. Kui see liikumine taevalaotuses toimub, saab seda võrrelda keemispunktini jõudmisega. Mitte ainult ambitsioonikust ei lisa su tegemistesse Jäär, vaid on oht ka kiirelt ägestuda ning hüpata järeldusteni. Täna loob suhtlemist valitsev planeet Merkuur ühenduse etteaimamatu Uraaniga, nii on oht valel hetkel öelda vale asja. Suureneb vajadus iseseisvuse järele ning lõigata läbi vanad sidemed. Praegu on võimatu ette ennustada, kuhu vestlused välja jõuavad, nii et kui tahad vabaks saada, mõtle hoolega järele, mis su eesmärk võib olla.