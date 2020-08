PILDID ⟩ Külg külje kõrval: kuulsad Hollywoodi näitlejad ja nende ikoonilised tegelaskujud

Me kõik teame komöödiafilmi «Üksinda kodus» ja et omapäi jäetud poisi nimi on Kevin. Seda, et Kevini tegelaskuju mänginud inimese pärisnimi on aga hoopis Macaulay, teab tõenäoliselt märkimisväärselt vähem inimesi. Või kes ei oleks Sylvester Stallone pärisnime asemel Rocky öelnud? Tõenäoliselt saate aru, mida silmas pean – mõnikord muutub piir näitleja ja tegelaskuju väga häguseks.