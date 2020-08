Lugeja küsib: kuidas ennetada viiruste levikut töökohas pärast suvepuhkuseid?

Maakodudes puhanute kokkupuuted võõrastega võisid olla vähesed, ent võimalik, et mitmed töötajad reisisid puhkuse ajal ka riikidesse, kus haigestumine koroonaviirusesse on uuesti tõusmas. Tööle tagasi tulijatele tuleks esmalt üle korrata lihtsamad ennetusmeetmed nakatumisest hoidumiseks, mis võisid pereliikmete ja tuttavate seltskonnas tähelepanuta jääda. Nendeks on näiteks sagedane ja põhjalik kätepesu ning ohutu vahemaa hoidmine teiste töötajatega. Tööandja peab tagama, et kätepesu võimalus oleks olemas.