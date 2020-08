Eksperdid annavad nõu: mida teha usaldamatusega, kui sind on petetud

Pereterapeut Cindy Grajkowski ütleb Hello Gigglesile, et kõige sagedamini näeb ta petmisele reageerimist traumavastusena. «Inimesed reageerivad samamoodi, nagu nad oleksid sattunud autoõnnetusse,» selgitab ta. «Ühtäkki ei tunne nad end enam turvaliselt, nad ei saa magada ja on väga reaktiivsed.»

Iga inimene võib petmisele erinevalt reageerida, see oleneb möödunud suhetest ja lapsepõlvekogemusest. Tähtis on aga aru saada, et truudusetusel võivad olla tugevad mõjud ning need kanduvad edasi ka tulevikukäitumisse.