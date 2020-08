5 nippi, kuidas peale valusat lahkuminekut eluga edasi liikuda

Kuidas vaadata sügavast valust mööda ning leida elus taaskord üles õnn ja armastus?

1. Ära väldi negatiivseid emotsioone, vaid tunnista neid endale

See võib olla üks raskemaid ja keerulisemaid hetki, mida läbi elada. Fakt on see, et südamevalu on võrreldav leinaga ning ükshetk sa lihtsalt pead endale tunnistama negatiivsete emotsioonide olemasolu, et seejärel neist vabaneda. Püüdes vältida valu ning kurbust, tekitab see pikemas perspektiivis ainult rohkem kannatusi.

2. Saa taas iseseisvaks

Püüdes täita enda elus ja südames tekkinud tühimikku, astudes uude suhtesse või lootes vana kallimaga ära leppida, teed sa endale ainult karuteene. Kõige targem oleks olla veidi eemal ning leida just see tervislik toimetulekumeetod, mis sul sel keerulisel perioodil elus edasi aitab liikuda. Buddha on öelnud, et «kiindumine viib kannatusteni» ehk kõige kiirem tee õnne ja rahuni on lahti laskmine. Vahel võib tunduda, et elu pole ilma armastatud inimeseta enam elamist väärt, kuid see pole tõsi. Kõik, mida sa siin elus vajad, oled sina ise. Sina ise oskad end teha kõige õnnelikumaks ning nüüd on aeg seda endale taaskord tõestada.

3. Pane kirja oma tugevused

Üks tehnikatest, mis mõtted eemale viib ning vägagi efektiivseks südamevalu raviks ühel hetkel võib osutuda on iseendale mõtlemine ning enda tugevuste analüüsimine. Mõtle endamisi, mille üle oled uhkust tundnud, mis on sinu suurimad saavutused, heateod või eesmärgid, mis sa saavutanud oled. Tõstes enda enesekindlust suurendab see vähehaaval tahet eluga edasi liikuda, sest olles saavutasid juba nii palju, saab lahkuminekust lihtsalt järgmine katsumus, millest võitjana välja tulla.

4. Naera. Nuta.

Naermine parandab haavu mitmel tasandil, sama teeb ka nutmine. Pole kokkusattumus, et inimene end tihtipeale pärast nutmist tunduvalt paremini tunneb. Nuttes väljutad sa läbi pisarate enda kehast toksilisi aineid, mis mõjutavad emotsionaalset tasakaalu. Vahel võib enda tühjaks nutmine muuta kõike ning aidata sul astuda esimene samm tervenemise suunas.

5. Leia taas lootus