Asjad kodumajapidamisest, mida võid rahuliku südamega (nõude)pesumasinas puhastada

NÕUDEPESUMASIN

1. Plastmänguasjad

Plastmänguasjad ning -kujukesed võivad enda peale koguda nii tolmu kui baktereid. Viska need söögiriistade jaoks mõeldud kohta nõudepesumasinas ning peatselt on need sama puhtad kui alguses.

2. Külmiku riiulid

Külmkapi puhastamine on paras peavalu. Et seda enesele lihtsamaks teha, võta kõik riiulid välja ning pese need käsitsi küürimise asemel ära masinaga.

3. Seebi- ja hambaharjahoidjad

Seebialused ning hambaharjahoidjad kattuvad üsna kergesti hambapasta ning seebirantidega, ent üks masinpesutsükkel hiljem on need taas puhtad.

4. Plastjuukseharjad ning -kammid

Üks lihtsamaid viise harju ning kamme puhastada on need läbi nõudepesumasina lasta. Eemalda lihtsalt enne seda kõik karvad, sest muidu võivad need masina ummistada.

5. Lampide osad

Plastist või metallist lambivarjud lähevad kaunilt läikima, kui need õrna kiirpesuga üle lasta.

6. Lemmiklooma kaelarihmad

Sünteetilistest kiududest punutud kaelavõrud ja -rihmad võib südamerahuga nõudepesumasina ülemisel riiulil ära pesta. Nahkrihmi ära kindlasti masinasse topi!

7. Spordivarustus

Põlvekaitsmed, suukaitsmed, golfipallid ning sulgpallid on kõigest mõned üksikud spordivarustuse osad, mille rahulikult masinaga ära võib pesta. Väiksemad asjad on targem pesu ajaks susata söögiriistahoidjasse või võrgust kotti.

PESUMASIN

1. Mopipead

Viska räpased mopipead kuuma tsükliga pesumasinasse selle asemel, et need ära visata ning uutega asendada.

2. Auto jalamatid

Kuni need pole liiga suured või rasked, võib ka jalamatte rahulikult pesumasinas pesta.

3. Plastist vannikardin

Seebirantide ning kopituse eemaldamiseks on mõistlik vannikardin pesumasinas ära pesta. Et vältida kardina rebenemist, pese seda koos mõne vaiba või käterätikuga.

4. Laste (pehmed) mänguasjad

Enamik mänguasju saab pesumasina ning isegi kuivatitsüklitega väga hästi hakkama, kui veetemperatuur piisavalt madal on. Lisakaitsena võid mänguasjad enne padjapüüri sisse panna.

5. Joogamatid

Kui mati hooldusjuhised just vastupidist ei väida, siis võid sa seda tõenäoliselt pesumasinas pesta.

6. Taaskasutatavad poekotid

Taaskasutatavaid riidest poekotte võid masinas pesta kuuma veega samamoodi nagu teisi riideesemeidki.

7. Silikoonist köögiriistad