RETSEPT ⟩ Suvikõrvitsaleib kreeka pähklitega

Vaja läheb:

100 grammi hakitud kreeka või pekaanpähkleid

50 grammi sulatatud kookosõli või neitsioliiviõli

170 grammi mett või vahtrasiirupit

2 muna

120 milliliitrit piima või vett

1 teelusikatäis söögisoodat

1 teelusikatäis jahvatatud kaneeli + veel veidi kaunistuseks

2 teelusikatäit vaniljeekstrakti

pool teelusikatäit peeneks jahvatatud meresoola

veerand teelusikatäit jahvatatud muskaatpähklit

230 grammi täisterajahu

1 keskmise suurusega suvikõrvits, riivituna (kui su suvikõrvits sisaldab palju vedelikku, siis pigista see peale riivimist välja ning nõruta kraanikausi kohal välja, enne kui suvikõrvitsa taigna sisse segad)

Valmistamine:

Eelkuumuta ahi 165 °C juurde. Kata ahjuplaat küpsetuspaberiga, tee sama ka keeksivormiga. (Silikoonist vormi jaoks pole küpsetuspaberit vaja. Võid vormi seinad ka küpsetusrasvaga kokku määrida.)

Kui ahi on nõutud temperatuuril, vala hakitud pähklid ahjuplaadile ning küpseta neid, kuni need on lõhnavad ning röstitud. Selleks läheb aega umbes 5 minutit, poole aja peal sega pähkleid.

Sega suures kausis omavahel kookosõli ning mesi. Vispelda, kuniks need on omavahel segunenud. Seejärel lisa munad ning vispelda uuesti korralikult. Kui kookosõli külmade koostisosadega kokku puutudes taheneb, siis lase kausil paar minutit soojas kohas olla, näiteks sooja ahju peal või viska see 20 sekundiks mikrolaineahju.

Lisa kaussi piim, söögisooda, kaneel, vaniljeekstrakt, sool ning muskaatpähkel. Vispelda segamini. Seejärel sega suure lusikaga taignasse suvikõrvits, seejärel jahu ning sega, kuniks kõik koostisosad on omavahel hästi segunenud. Mõned klombid on täitsa okei. Õrnalt segades lisa taignasse ka röstitud pähklid.

Vala taigen keeksivormi ning puista õrnalt üle kaneeliga.

Küpseta umbes 55-60 minutit või kuniks keeksi keskele torgatud hambaork sealt puhtalt välja tuleb. Lase leival keeksivormis umbes 10 minutit jahtuda, seejärel võta see vormist välja ning lase traadist restil veel 20 minutit jahtuda, enne kui selle terava leivanoaga viilutad.