Eestlanna annab kogemuse pealt nõu: kuidas end päästa, kui jagad lapse hooldusõigust nartsissistiga

Eesti kohtute tavaks on püüd säilitada ühine hooldusõigus, mis on ka mõistlik, juhul kui mõlema vanema soov on osaleda lapse elus selleks, et tema eest hoolitseda. Paraku on laps nartsissisti jaoks liiga tihti vahend, mille abil oma mainet kujundada ja eksi üle võimu säilitada, kirjutab anonüümsust paluv eestlanna.