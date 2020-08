Kohtinguekspert selgitab: üks lihtne põhjus, mis ei lase sul eksist üle saada

Kohtingutreener Matthew Hussey on oma koolituste abil aidanud tuhandetel naistel leida tee suhtepundardest välja. Oma ühes viimastest nõuannetes keskendub ta olukorrale, kus on leidnud end paljud – kui inimene avastab end vales suhtes ja ei suuda sellest lahti lasta; või kui ta on ikka veel klammerdunud oma möödunud suhte külge ja ei suuda mõtteid eksilt eemale saada.