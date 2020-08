Romantilised komöödiad pole meid kohtinguelus eriti aidanud. Selle asemel on nad sisendanud meisse ideid, et kui sa kohtud selle õigega, siis tead seda koheselt. Ning et kõik su vead, mis eelmistele peikadele närvidele käisid, on asjad, mida tema sinu juures kindlasti armastama hakkab.