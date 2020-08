Kui sind on tabanud õnnetu armastus, pääsed olukorrast neid samme astudes

Lihtne tõde on, et vaid me ise saame end armastada ja päästa. Kui me igatseme vaid, et keegi meid vastu armastaks, anname me sellele inimesele kogu jõu. Vastuarmastuse ootamine ei kao iseenesest, kui me pidevalt unistame, kuidas jõuda selle oma peas loodud unistuseni, kus me lõpuks selle inimesega koos oleme.