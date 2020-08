Elu on hinnaline kingitus, kuid see pole alati tore. Mõnikord häirivad meid muutused, mõnikord monotoonsus ja stagneerumine. Mõnikord tabab saatusehoop meid ootamatult, mõnikord seisame ise enda teel ees.

Misiganes on põhjus, kriisid on keerulised. Kuid kriisist läbi tulles muutume me tugevamaks ja õnnelikumaks, seega on hea paika panna strateegia. Brigitte toob välja küsimused, mida endalt küsida, kui oled kriisi sattunud.