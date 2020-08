Oled just suikunud mõnusasse unne, kui õudukas sind ärkvele ehmatab. Ärkad higisena ja hirmununa, hommikul kalendrisse vaadates aga saad aru – jah, kohe peaksid ju päevad algama. Paljud naised on pikalt kurtnud, et lisaks PMSile vaevavad neid päevade lähenedes ka hirmuunenäod. Kuid miks see nii on?