KOLUMN ⟩ Aleksandr Popov plaanitavast laulupeoseadusest: reguleerime siis juba Pühajärve Beach Party ka ära!

Samas on siin ju peitumas ka vastupidine probleem – kui ikka kõik ei taha või ei saa osa võtta, siis tuleb omajagu müttamist ette võtta, et «üleriigiline» oleks mitte ainult mõttelise tähendusega, vaid oleks ka reaalsuses väljendust leidev. Kurb oleks ju tõdeda, et laulu- ja tantsupeo osalejate suhtumine on sama leige kui valimisõigusega isikute oma. Teoorias on laulu- ja tantsuhuvilisi palju, aga praktikas annab end näole vaid pisku sellest massist, mis tegelikult olema peaks. Mida vähem on põhjuseid vabanduste otsimiseks, seada kindlam on laulu ja tantsu tulevik.