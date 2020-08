RAHELI BEEBIBLOGI ⟩ Üksikemad, mida te vingute? Ilma meesteta on ju palju parem lapsi kasvatada!

Seda juttu, et üksikemadel on jube raske elu, oleme kõik kuulnud. Minul on väga tore mees, aga tema pidi paariks nädalaks ära minema ja nii olin kindel, et eesootav aeg lapsega kahekesi saab olema kohutav. Sitased mähkmed ja magamata ööd, siit ma tulen! Oi, kuidas ma eksisin.