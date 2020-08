Pilt on illustreeriv.

Ka teadus kinnitab, et optimaalse tervise tagamiseks tuleks iga söögikord süüa kindlal ajal. See väide omab kohe eriliselt suurt tähtsust, kui soovitakse kehakaalu langetada. Alt saad teada, milline aeg tuleks valida lõunasöögiks, et kehakaal kiiremini langeks.