Kui mehed muretsevad, kas neil ikka tõuseb, siis naised seevastu pabistavad, kas neil läheb märjaks. Tegelikult võib see meele ikka nukraks teha küll, kui mingit niiskust ei teki. Ära muretse, see on üsna tavaline probleem ja me selgitame all lahti, miks nii juhtub.