«Ma tean, mis tähendab, kui sul on hääl ja kui sa oled hääletu,» selgitas Sussexi hertsoginna. «Samuti tean ma, et nii paljud mehed ja naised on oma eludega riskinud, et meid oleks kuulda. Ja see – meie põhiõigus – on meie võimalus kasutada oma hääleõigust ja teha oma hääl kuuldavaks.»