Eelmisel nädalal abiellusid Krasnojarskis Maksim ja Sofia Lisovin, kes mõlemad on tuntud koreograafid. Nad otsustasid jagada oma jälgijatega tantsu, mille Maksim oma värskele abikaasale kinkis. See oli kindlasti üks peo tähtsündmusi ning video on praeguseks kogunud Instagramis üle 2,5 miljoni vaatamise, lisaks 600 000 vaatamist TikTokis, kirjutab Topnews.ru.