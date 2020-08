Augusti lõpus saab lauluväljakul end õndsusesse mugida

Food Truck Festivalil 2020 on esindatud Uulits Tänavagurmee Food Truck, Santa Maria Food Truck, Kaks Kaks Kokapoissi, The Dumpling Truck Dereku Burger, The Food Attack Food Truck, Surf Cafe Estonia, Uq BBQ Food Truck, Toidunaut, Grillchill Food Truck, Keretäis Food Truck, Food Ambulance Food Truck, Virx Grill & Catering, Ulvis Break, Prike AS, Krõbevahvel, Nikolai, Isutaja, Burger Kitchen, Kooker Street Cafe, Urban Food Truck, Van Foodie, Odeon, No2 Street Food, Taps Burger, Estonian Burger Factory, Bite Me Food Truck, Ala Turca, Tajo Food Truck, Wild Mess Food Truck, Reval Cafe Food Truck, Aloha Bowl, Makaronid Food Truck, Viru Burger, Foodiehouse, Bali Banana, Gustame Churros (LV), Charlestons BBQ Food Truck (LV), Vegstop Food Truck (LV), TATTI Waffles (LV), Dešrainis24 Food Truck (LT).