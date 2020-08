Neli märki, et sa pole oma uuest silmarõõmust tegelikult eriti sisse võetud

Kahjuks on kõige keerulisem deitimisdilemma olukord, kus tunded on leiged. Vallalisuselu üks olulisemaid õppetunde on aga aru saada, kui sa pole tegelikult kellestki väga sisse võetud. Kliinilise psühholoogi dr Joshua Klapowi sõnul on kõige tähtsam endale anda piisavalt aega, et tunded võiksid tugevamaks muutuda, kuid samas peaks toimuma ka progress.

«Kõige trikikam on anda suhtele piisavalt aega areneda, ilma et sa enda ja partneri aega raiskaks,» ütleb ta Elite Dailyle. «Tasakaal on väga tähtis, sest vähesed suhted algavad ja jätkuvad väga intensiivsel tasemel. Alati on tõuse ja mõõnu, võti on leida keskmine tase.» Kui suhe paneb sind enamasti end hästi tundma, siis on see hea märk. Kuid kui sa kahtlustad, et on aeg edasi liikuda, siis siin on mõned asjad, mida järgida.