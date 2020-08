Huvitav põhjus, miks me armsaid beebisid ja kassipoegi «ära süüa» tahame

Vastus sellele küsimusele võib peituda evolutsioonibioloogias, ütleb dr Sandra Pimentel, kes on psühholoog New Yorkis asuvas Montefiore meditsiinikeskuses. «Kui me mõtleme evolutsioonile, siis meie eesmärk liigina on ellu jääda ja teha järglasi,» selgitab ta. Järglaste jaoks on vaja aga beebisid teha, nende eest hoolt kanda ja hoida neid õnneliku ja elusana.