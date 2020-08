Et armusuhe edukaks kujuneks, vajab see eelkõige palju armastust, aga ka kokkusobivus mängib rolli. Ehkki vastandid meelitavad, peab tugeva sideme kooshoidmiseks olema piisavalt sarnasust ja mõistmist. All on sodiaagimärgid, kes on tähtede poolt kokku õnnistatud.