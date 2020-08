Sa tead ilmselt isegi väga hästi, et see, kellena sa end Instagramis näitad, pole sinu kogu olemus. Kui hästi sa aga oma maske üldse teadvustad?

Jaapanis ollakse asjast väga hästi teadlikud. Seal öeldakse, et kõigil on kolm maski: üks, mida me näitame maailmale; üks, mida näitame lähedastele sõpradele ja perele ning kolmas, mis tuleb välja alles siis, kui oleme täiesti üksinda. See on küll üldistus, kuid siiski loogiline, kirjutab Brigitte.