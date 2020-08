5 looduslikku unerohtu, mis tagavad mõnusa öö ja ei tekita sõltuvust

Unerohud, milles on bensodiasepiin või sopikloon (Imovane), aitavad juhul, kui sul on kiiret tarvis uinuda, kuid need pole pikaajaline lahendus. Selliseid ravimeid võib tarvitada maksimaalselt neli nädalat järjest, pärast seda hakkab tekkima juba sõltuvus – pill on vähem efektiivne ja sa pead sama efekti saavutamiseks rohkem võtta, sealt edasi on aga asi väga ohtlik.