NAISTEJUTUD ⟩ Naised võivad võõraste meestega flirtida ja magada, aga mehed mitte

Kellele siis ikkagi kuulub naise seksuaalsus? Miks Kristina on saanud nii palju sõimukirju ja miks on kommentaatoreid (mehi), kes ikka ei taha teemast aru saada, raiudes jäärapäiselt, et naised ei tea asjast midagi ning tegelikult hoopis õiendavad ja kisavad, kui mees flirtida julgeb?

Anname teemale hagu, loeme ette sõimukirju ja -kommentaare ning püüame lõpuks selgeks teha, millest nii paljud inimesed valesti aru said. Miks on tähtis, et suhtes oleksid inimesed (ka seksuaalses mõttes) vabad, mida see vabadus tähendab ja kas siis päriselt on ikkagi nii, et naised võivad teiste meestega flirtida ja seksida, aga mehel sama teha ei luba.