Nädalavahetus kutsub muusika- ja valgusfestivalidele, aga ka nautima mõnusaid kohvikupäevi üle kogu Eestimaa

Eesti Kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmme alevis tuhamägede vahel ja maa all kaevanduses 14.–15. augustil toimuv Ida-Viru muusikafestival « Mägede Hääl » koondab kokku eripalgelised live-esinejad ja DJ-d. Kahe päeva jooksul esitatakse ja mängitakse palju head muusikat, Katlamajas saab DJ-de muusika järgi tantsu vihtuda ja maa-aluses kaevanduskinos liigutavaid dokfilme vaadata. Kahepäevane on ka Univere külas Mulgi vallas peetav Urissaare kantrifestival – korraldajate sõnul Eesti mõnusaim farmitunnetuse festival, kus lavale astuvad suurepärased kantrilegendid. Laupäeval, 15. augustil kohtuvad head inimesed, mõnus muusika, loodus ja hea toit Kidise Tiigimuusika festivalil , kus kl 20 astub lavale Jaan Tätte.

Kes aga Pärnumaale Kidise kanti ei satu, see võib minna Võrumaale, kus 15. augustil toimub Lasva järvemuusika vaatemäng tule, vee ja muusikaga. Seekord on laval Lasva meeskoor ja tuleteater Zerkala, peaesinejateks Dave Benton ja Sissi. Samal päeval on ka Lasva kodukandipäev koos kodukohvikute, etenduse ja maastikumänguga.

Muidugi ei puudu sellest nädalavahetusest juba traditsiooniks saanud üritused, näiteks « Kihnu Keretäüs » ehk Kihnu kodukohvikute päevad , kus kohvikuid võib nii laupäeval kui pühapäeval leida paljudest taluõuedest ja muudest huvitavatest paikadest. Ka unikaalse kultuuriruumiga Setomaal on nädalavahetusel eri paigus kohvikutepäevad – Seto Külävüü Kostipäival pakutakse külalistele kohalikke roogasid kohalikust toorainest, au sees on sõir, suulliim, kikkaseenepiirak ja muu piirkonnale iseloomulik.

Tallinna Raekoja plats ja Niguliste kiriku ümbrus muutuvad nädalavahetusel taas õitsvaks hansalinnaks, sest toimuvad keskaja päevad Tallinna vanalinnas . Raekoja platsil on avatud turg, linnarahvale pakutakse kontserte, ülesastumisi ja keskaegset meelelahutust. Lapsed saavad õppida rüütlikoolis ja harjutada vibuturniiril. Kui aga on huvi mereäärset Tallinna veidi eemalt ja kõrgemalt uudistada, siis hea ilma korral saab seda teha pühapäeval kl 12–15, kui Lennusadama juures toimuvad helikopterilennud . Ligi viieminutilise lennu ajal 300 m kõrgusel paistab Tallinn oma eheduses eriti kaunis.

Uue nädala algus pakub veel kauneid elamusi. 18.–22. augustini kaigub Võru linn vaskpillide helidest, sest toimub XXV Rahvusvaheline Võru Vaskpillipäevade Festival «Võru Kõla», ning 19. augustil, uue nädala kolmapäeval, toimub samas maakonnas, Võrumaal Obinitsa kandi setode aasta tähtsaim päev – paasapäev Obinitsas. Paasapäeva tähistamine algab juba päev varem õhtuse jumalateenistuse ja ristikäiguga Obinitsa järve äärde. 19. augusti hommikul kogunetakse jumalateenistuseks Obinitsa puukirikusse, millele järgneb söömaaeg lahkunud omastega nende kalmudel. Pärastlõunal on Obinitsa sõbrad oodatud ühinema, et seto tantsu ja leelot nautida. Hilisõhtul on kirmas külakeskuse juures. Külalised on oodatud, ent tulla palutakse väikestes gruppides ning austada kohalikke kombeid.