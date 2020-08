Vaata, mis olid juulis Eesti beebidele pandud levinumad nimed

«Juuli on selle aasta kõige lasterohkem kuu, mil sündis 76 last rohkem kui juunis ja lausa 332 last rohkem kui veebruaris,» rõõmustas rahvastikuminister Riina Solman, lisades, et kokku on sündinud esimese seitsme kuuga 7777 last. Augustis võib tulla aga suisa rekordkuu.