Koduveinikonkursi veidramad palad: nuikapsavein, igemeid valutama panev rabarber ja salajased osavõtjad

Esimene koduveinikonkurss toimus 2011. aastal ja andis Tiinale kohe korralikud tuleristsed. Alguses läks kõik plaanipäraselt. Koos toonase meediapartneriga leiti, et sobivaim koht esimese võistluse finaaliks ja auhinnatseremooniaks on Türi lillelaat: populaarne üritus, kus leidub publikut Eesti igast nurgast, tulevad aia- ja põllupidajad, kellest oodata järgmisteks aastateks konkursile osalejaid.

Juba sügisel helistas Tiina lillelaada korraldajale ja sõlmis kokkuleppe, vastutasuks lubas meediapartner Türi lillelaata reklaamida. Ja tegigi seda terve sügise ja talve. Kui aga Tiina kevadel uuesti lillelaada korraldustoimkonnaga ühendust võttis, et ajakava ja auhinnatseremoonia kohta lähemat teavet saada, teatas naishääl teisel pool telefoni, et pole koduveinikonkursist midagi kuulnud. Jah, ta on Türi lillelaada peakorraldaja, jah, tal on ürituse programm kokku pandud, aga et laadal peaks aset leidma ka esimest korda toimuva koduveinikonkursi parimate hindamine ja autasustamine, kuuleb ta esimest korda.

Varsti selgus, et segaduse taga oli kurb sündmus – lillelaada eelmine peakorraldaja oli ootamatult surnud ja uued inimesed võtsid töö üle. Et kuskil polnud ametlikku lepingut, ei teadnud nad kokkuleppest veinikonkursi tegijatega midagi ning panid programmi kokku veinitegijate pidulikku üritust arvestamata.

Tiina võttis käiku kogu veenmisoskuse, selgitas, et lillelaat on saanud lubatud tasuta reklaami, et žürii, konkursil osalejad ja sponsorid ootavad finaali ning auhinnatseremooniat. Lõpuks õnnestus žürii jaoks leida vaba nurgake ühes lillelaada kasutusse antud võimlas ja seal, käsitöömüüjate kõrval, selgusid kõige esimese koduveinikonkursi parimad joogid. Autasude üleandmine mahutati ajakavasse ja kokkuvõttes oli kõigiti kena päev. Ainult et Tiina kaotas paarsada tuhat närvirakku ja andis endale lubaduse, et rohkem tema enam konkursi korraldamisega tegemist ei tee. Ta on seda ka hilisematel aastatel lubanud.