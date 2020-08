Rindade sügelemiseks on põhjus. Selgita see välja.

Sügelevad rinnad on ebameeldiv vaevus, millega on iga naine aeg-ajalt kimpus olnud. Mõnikord võib rindade sügelemise taga peituda midagi tõsist. Siit leiad 11 põhjust, millest võib rindade sügelemine olla põhjustatud.

Kas rindadega on midagi lahti, kui need hirmsasti sügelema hakkavad? On mõned tõsised seisundid, mida peaksid teadma.