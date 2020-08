Kuulsate inimeste emad vajuvad sageli unustustehõlma ning enamasti teenimatult. Nende naiste poegadest on saanud ühed (kuri)kuulsamad tegelased ajaloos ning see teekond, millele autoritaarsed juhid ja diktaatorid on astunud, on kindlasti väga palju seotud kodudega, millest nad pärinevad.