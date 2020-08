Pilt on illustratiivne

Esimese vibraatori ostmine võib olla natuke hirmutav ja segane, kuid kokkuvõttes päris põnev retk uude maailma. Paljud inimesed arvavad, et vibraatorid on hiigelsuured peenist jäljendavad objektid – mõned ongi! Kuid valikus on palju rohkemat, kui üks harilik peenis korda saata suudab.