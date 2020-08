Lugeja küsib, jurist vastab: kas 19. augustil on lühendatud tööpäev?

Lähen 19. augustil pulma, aga tööandja ei luba mind töölt mõned tunnid varem ära, et saaksin selleks valmistuda. Soovin teada, kas 19. augustil on lühendatud tööpäev, sest ühel minu tuttaval on. Samal ajal palus ülemus mul hoopis 20. augustil mõneks tunniks tööle tulla, kas ma pean minema ja kui ma nõustun, kas mulle makstakse topelttasu?