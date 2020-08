Teatrimälu tarbeks on Velda Otsusest ühe õnnestunuma raamatu koostanud Pille-Riin Purje: «Velda Otsus – nimi eesti kultuuris». Aga kerge see ülesanne polnud, sest Velda ei tahtnud endast rääkida. Ta ei tahtnud, et teda pildistataks või filmitaks. Otsuse enda sõnade järgi: «Inimene on looja laval oma loomingus ja kõik muu on mõttetus. Kes on näinud, see on näinud ja kes pole, see on ilma jäänud.»