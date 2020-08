SÕBRANNAGA RESTOS ⟩ Armas oaas keset Tallinna: restorani Weis võib soovitada, kuigi ühe roaga läks väga valesti...

Eramu kohta on ruumi päris palju – einestada saab kahel korrusel ning on olemas ka terrass, kus ilusate ilmadega mõnuleda saab. Weis on suhteliselt uus restoran – avati eelmise aasta alguses ning külastades seda nädala keskel õhtusöögiks, oli inimesi restoranis vähe. Eks endiselt on ka koroonavaim õhus hõljumas, midagi pole teha.