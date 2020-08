RETSEPTID ⟩ Peakokk Angelica Udekülli taasiseseisvumispäeva eri: ehteestlaslikud maiustused mustast leivast

Peatselt saabuv taasiseseisvumispäev on üks neist märgilistest tähtpäevadest, mille tähistamiseks kaetakse laud rahvuslike roogadega. Kui traditsiooniliselt jõuab must leib lauale salati või liha kaaslaseks, tõestab Wicca restorani peakokk Angelica Udeküll, et linnaseliselt magus leib on suurepärane koostisaine ka pidulike küpsetiste tarbeks.