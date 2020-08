TAEVATARKUSED ⟩ Uraan viieks kuuks retrograadis: kõik sodiaagimärgid peavad olema valmis parajateks üllatusteks

Uraani retrograadiperiood algas 15. augustil, kuhu ta jääb 11. jaanuarini. Üldiselt on Uraan kaose ja segaduse planeet, just Uraan juhib juhuslikke sündmusi, mis pole sünkroonis meie karma, hea ja kurjaga. See tähendab, et järgmised ligi pool aastat tuleb valmis olla ootamatuteks sündmusteks, millekski, mida silmad varem näinud pole.