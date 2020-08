Pilt on illustratiivne

Armastus ja ebakindlus on nagu kaks sarnast hernest kaunas. Ükskõik kui sügavalt kallimasse armunud oled, määrab ebakindel olek suhte tuleviku. Kui suhe on mürgine, aga sul ei jagu piisavalt julgust, et sellest välja astuda, rikud kogu oma ülejäänud elu.