19. juunil läks naine nimega Anna Bäärs Saarde õpetaja Torrimi juurde ja ütles, et tema mees Martin on end maha lasknud. Õpetaja soovitas asjast teada anda konstaablile, kes saab matmiseks loa anda. Anna võttiski 21. juunil suuna Pati valla konstaabel Riisi juurde, kes ilmus kohale koos dr Talloga. Üsna kiirelt sai asjatundjatele selgeks, et tegemist on tapmisega.