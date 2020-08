Armastad kohvi? Need Instagrami kontod on just sulle!

Põnevad Instagrami kontod, mida kohvi joomise ajal nautida:

Sellel lehel on esindatud kohvitopsid üle maailma – lihtsad, kunstipärased, naljakad ja stiilsed. Soovi korral võid ka ise neile oma kohvitopsist pildi saata ning kui veab, näevad seda peagi kümned tuhanded silmapaarid!

Giulia Bernardelli kasutab oma kunstiliste piltide loomiseks põnevaid materjale: näiteks puuvilju, merekarpe ja muidugi ka kohvi! Kohvipildid said alguse nii, et üks kohvitass läks kogemata ümber ning sellest valgus lauale kohv, mille Giulia kunstiks muutis. Nüüd on tema kontol palju fantaasiarikkaid «kohviplekkidest» loodud teoseid.

Kas kohv võib olla ka moeaksessuaar? Coffee ’n Clothes arvab, et võib! Täisteenust pakkuv digitaalne platvorm ja kohvibränd loob sisu, kus kohvil oluline roll. Uhked koostööpartnerite nimed räägivad iseenda eest: Vogue, Nike, Hello Kitty, Marc Jacobs ja paljud teised.

Kui oskad hinnata kohvikunsti ning tead, mis on late kunst, siis leiad sellelt kontolt rohkelt inspiratsiooni. Võid lihtsalt imetlema jääda, millise oskusliku käega on Latte Art kunstnikud üle maailma, või haarad ka ise piimakannu ning proovid nähtut järele teha – valik on sinu!

Siin saad inspireeruda kõigest, mis kohvimaailmaga seotud – põnevad seadmed, ilusad kohvid, silmapaistvad kohvikud – tõelise kohvihooliku naudingudoosid saavad igal juhul vajaliku taseme kätte.

Jaapani linnast Kyotost pärit Junichi Yamaguchi on barista ning 2014. aasta maailma latte art võistluse võitja, kelle elu ja Instagram kohvihetkedega täidetud. Pildid on jaapanilikult minimalistlikud ning esteetiliselt võluvad lähtudes põhimõttest «vähem on rohkem». Puhas ilu, puhas nauding.

Selle konto eesmärgiks on jäädvustada kohvi nelja hooaja jooksul nagu prantslanna: sundimatult šikilt, ajatult ja elegantselt. Pildid on hingetuksvõtvalt kaunid: kohv on ümbritsetud lilleseadetest, mis oma ilu ja erilisusega rabavad. Igapäevase esteetikanaudingu saab kohvisõber kindlalt kätte.

Kuna reisimine on hetkel veidi keeruline, siis võib reisida ilusate piltide abil. Sellel kontol leiad võrratuid kohvikuid üle kogu maailma – lihtsaid, suursuguseid, armsaid – midagi igale maitsele. Astuge pardale ja laske end kujutlusvõimel kohale lennutada – kohvilõhna peab küll ise tekitama.

Eestis toimuva kohvifestivali Tallinn Coffee Festival konto, kus saab infot nii eesseisva ürituse kohta kui ka muud kohviinspiratsiooni. Näiteks saab tutvuda parimate kohvieksperidega ning uurida, kuidas nad kohvimaailma sattusid ning milline on nende lemmikkohv.