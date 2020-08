Kohtingutreener Mathew Boggs kinnitab, et seda küsimust küsivad heteroseksuaalsed monogaamsed naised temalt sageli. «Asi on selles, et on neli faktorit, mis tekitavad mehes tunde, et tal on sinuga imeline seksuaalelu,» ütleb Boggs oma veebilehel Cracking the Man Code. «Ja need faktorid on tegelikult lõbusad, lihtsad ja neid on kerge magamistoarutiini lülitada.»