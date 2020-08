19-aastane Arabella Saaliste on tõeline tulesäde, kes armastab reisida ja iludusvõistlustel osaleda. Üle kõige väärtustab ta aga siirust ja ehedust. «Ma hindan inimesi, kes on olnud kogu protsessi jooksul minuga ja toetanud,» viitab Arabella tänutundega sõpradele, kes olid ta kõrval juba enne tuntust.

Arabella sattus 2019. aastal täiesti juhuslikult Tiina Jantsoni korraldatud Eesti Iluduskuninganna võistlusele ja noppis sealt kolm tiitlit: Miss J’adore Fashion Model 2019, Miss Charm 2019 ja Miss Worldwide 2019. «Võitu ei tulnud, aga see on hea, sest muidu ma poleks saanud see aasta enam osaleda,» ütleb Arabella, kes asub juba uuel nädalal sama võistluse raames taaskord õnne proovima.