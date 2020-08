Endaga abiellunud eestlanna: avatud suhtes on leping väga oluline

Tänases «Naistejuttude» saates on külas Crystal Ra Laksmi-Ditton, kes sai omal ajal kuulsaks üsna skandaalse pulmaga - nimelt ta abiellus iseendaga. Tänaseks päevaks on ta leidnud oma kaksikvaimu Michaeli, nad on abielus ja kõnnivad koos mööda teadlikku suhte teed.