Kitsi peigmees? 3 nõuannet selle muutmiseks

1. Räägi temaga sellest

See on alus kõikide suhteprobleemide lahendamiseks. Mõnikord teevad inimesed valesid asju mitte eesmärgiga haiget teha, vaid seetõttu, et nad peavad seda õigeks, kirjutab Pulse. Keeldudes midagi ütlemast ja teeseldes, et kõik on hästi, kui see nii pole, ei anna sa talle võimalust teada saada, mida sa teatud probleemidest tegelikult arvad.

Ükskõik, mis probleemiga on tegemist, ära karda temaga rääkida. Anna talle vähemalt võimalus uus leht keerata.

2. Anna talle asju

Mõnikord on parim olla ise eeskujuks. Antud juhul osta talle näiteks kingitusi – midagi sellist, millest tal ka päriselt kasu oleks. Anna talle omalt poolt nii palju kui vähegi võimalik.

Üks viisidest, kuidas õpetada inimestele endaga suhtlemist, on suhelda nendega samal viisil. See muidugi ei tähenda, et nad vihjest aru saavad ja sind niimoodi kohtlema hakkavad, aga see on samm, mida tasub proovida. Loodetavasti sinu mees siiski saab lõpuks asjale pihta.

3. Vastastikune panustamine

See ei ole liiga palju palutud, et mees jagaks sinuga materiaalseid asju. Eriti kui sinu armastuse keel on kingitused. Aga pea meeles, et kui see on selline suhe, mida sa soovid, siis on oluline, et sa mitte ainult ei ole nõus ka tema peale raha kulutama, vaid sa oled selleks ka reaalselt võimeline . Vastasel juhul on tegemist pigem parasitismiga.