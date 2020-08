GALERII ⟩ Parimad koduveinimeistrid pärjatud: eriauhinna sai täiskarsklasest joogimeister

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liige ja koduveini konkursi eestvedaja Tiina Kuuler tõdes, et koroonaviirus pani ka pikkade traditsioonidega konkurssi oma plaane muutma. «Varem oleme finaali ja autasustamise viinud läbi Eesti Väikepruulijate Festivalil, kuid juba kevadel nägime, et peame konkursi korralduses muudatusi tegema. Pikendasime veinide ja siidrite saatmise tähtaega, edasi lükkusid eelvoorud ja finaal,» rääkis konkursi korraldaja.

Teisele kohale tuli Haapsalust pärit Urmas Rahuvarm oma sõstra-arooniaveiniga. «Urmas on koduveini ringkondades samuti teada-tuntud ja meie konkursil on ta nii-öelda hõbemedali pälvinud ka kahel varasemal aastal,» ütles Kuuler.

Täiskarsklasest Meelis on veinitegijate seas haruldane nähtus. «Oleme ikka žüriiga vahel naljatades kahetsenud, et mees ise ei teagi, kui hästi tal veinid välja kukuvad. Maitsed paneb ta paika elukaaslase ja sõprade abiga, kes ütlevad, kas kõlbab või mitte. Igatahes tundub, et koostöö sujub suurepäraselt,» rääkis Kuuler, kelle sõnul ütles üks hindamiskomisjoni liikmetest Meelise pihlakaveini proovides: «Jood ja pärast seda võibki surra.»

Kuuleri kinnitusel on sõstar kui veini tooraine on alati populaarne olnud. «Tänavu saadeti hindamiseks pigem juba mitu aastat seisnud ja paremaks läinud veine, mitte verinoori. See näitab, et ka veinimeistrid on küpsenud, mitte ainult veinid,» tunnustas Kuuler.