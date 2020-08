SUUR GALERII ⟩ 66+ kõige taevalikumat kostüümivalikut eilselt roosiaia-vastuvõtult

Värvigamma oli patriootlik ja suvine. Väga, ikka väga palju oli taeva- või sügavsiniseid toone, nii et lõpuks hakkas see isegi juba natuke ära tüütama. Sinine on kuninglik ja turvaline värv, rääkimata sellest, et tegemist on Eesti lipuvärviga. Ometi annaks ka sinisega mängida, aksessuaare lisades saab viidata kas või lipule.