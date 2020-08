NÕID INGRIDI KOLUMN ⟩ Kaksikleegisuhe võib panna teid proovile, kuid sa peaksid sellest teadma üht olulist asja

Kaksikleegi suhe on sellist sorti suhe, mida võib pidada ükssarvikuks. See on niivõrd haruldane ning täis mõistmist, armastust ning hoolimist, et kõrvaltvaatajale tundub, nagu oleks ta sattunud igavesti armunute läägesse filmi kõrvalosatäitjaks.