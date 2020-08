RAHELI BEEBIBLOGI ⟩ Kui adekvaatne üks magamata ema ikka on, et beebi eest hoolt kanda?!

Hull on tegelikult vale sõna, pigem on mul kogu aeg selline tunne, nagu ma oleks natuke purjus. Niimoodi natuke, et lõunaks sai salati kõrvale trimbatud kaks klaasi veini – vahel ikka puhkuse ajal juhtub – aga nüüd hakkab kell kolm saama ja kehasse on samaaegselt roninud nii kerge promill kui kerge pohmell. Pole ime, et selles olekus autoga sõita ei tohi, mul on vahepeal raske kõndidagi.